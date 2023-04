SIRACUSA – Prosegue l’attività di controllo della guardia costiera di Siracusa sulla filiera della pesca, finalizzata a garantire la provenienza del prodotto ittico che giunge sui tavoli della ristorazione, a beneficio della qualità offerta ai consumatori. Personale militare della Capitaneria di porto di Siracusa ha accertato il mancato rispetto delle informazioni previste per la tracciabilità del prodotto somministrato e la presenza di pesce congelato e scaduto in un ristorante. Elevate due sanzioni

amministrative per un ammontare di 3.500 euro e sequestrati 74 chili di prodotto ittico. Sul posto è anche intervenuto il personale del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’Asp di Siracusa che ha accertato la non corretta applicazione di alcune procedure di autocontrollo (Haccp) e di carenze igienico

sanitarie.