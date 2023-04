SIRACUSA – Il gup di Siracusa ha condannato a 14 anni di reclusione Antonio Montalto, 23 anni di Lentini accusato dell’omicidio di Roberto Raso, 38 anni, avvenuto nel luglio 2022 a Lentini. Montalto, giudicato con rito abbreviato, era accusato di aver accoltellato Raso al termine di una lite. Stessa pena era stata chiesta dal pubblico ministero Marco Dragonetti. Gli avvocati Giambattista Rizza e Junio Celesti, difensori di Montalto, avevano chiesto la riqualificazione del reato in omicidio preterintenzionale. Ma il gup non ha accolto la richiesta. Montalto e Raso si sarebbero incontrati in via Silvio Pellico. La vittima avrebbe avuto delle pretese economiche. Scoppiata una lite, Montalto sarebbe andato a casa a prendere un coltello per scagliarsi contro Raso colpendolo all’addome. L’aggredito è stato trasferito in ospedale dove è morto poco dopo.