Scontro scooter-auto, muore ventenne

MARSALA (TRAPANI) – Una ragazza di 20 anni, Sofia Montalto, è morta, intorno alle 11.30, in un incidente stradale in contrada Ventrischi, nell’entroterra di Marsala. La giovane era su uno scooter che a un incrocio si è scontrato con una Fiat Uno. Con lei c’era anche un ragazzo, che è rimasto ferito, ma le cui condizioni non sono note. Nell’impatto la vittima è stata sbalzata e dopo un volo di diversi metri è caduta sull’asfalto. I sanitari dell’ambulanza del 118 hanno constatato il decesso.