RANDAZZO (CATANIA) – I carabinieri di Randazzo hanno denunciato un 34enne romeno per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Nel corso della perquisizione, i militari hanno trovato tre coltelli nell’abitacolo dell’auto. L’uomo, che al momento del controllo si presentava in evidente stato di ebbrezza, si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest motivo per cui i carabinieri lo hanno denunciato anche per rifiuto dell’accertamento dello stato di ebrezza oltre a procedere al ritiro della sua patente di guida.