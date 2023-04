Ponte del 1° maggio, il maltempo grazia la Sicilia

Sarà in parte guastato dal maltempo il Ponte del primo maggio, con le prime piogge previste per domani sera e il clou tra domenica e lunedì. Secondo le previsioni di Antonio Sanò de ‘iLMeteo.it’, l’alta pressione sta regalando al nostro Paese solo una breve tiepida fase stabile. Le prime avvisaglie del cambiamento delle condizioni meteo arriveranno domani, con le prime precipitazioni, a tratti intense in serata sul Piemonte, mentre il sole sarà comunque ancora prevalente al Centro Sud. Il vero peggioramento è atteso tra domenica e lunedì 1 maggio a iniziare dal Nord Italia con piogge alluvionali al Nordovest, oltre 100-150 mm di pioggia: in altre parole, osserva Sanò, fino a 150 litri di acqua per ogni metro quadrato, “il contenuto di una vasca da bagno rovesciato su ogni metro quadro”.

Domenica e lunedì saranno le giornate peggiori dal punto di vista meteo, le giornate migliori contro la crisi idrica del Nord Italia. Al momento mancano circa 500 mm in Piemonte, se ne cadessero 100-150 mm saremmo comunque in grado di invertire una pesante tendenza. In sintesi, è previsto qualche rovescio oggi sulle Alpi, qualche pioggia domani sul Nord-Ovest e a ridosso della dorsale appenninica, piogge forti domenica in Piemonte e sparse a macchia di leopardo su quasi tutto il Centro-Nord, fenomeni alluvionali lunedì 1 maggio tra Piemonte e Liguria.

Venerdì 28. Al Nord: cielo più nuvoloso. Al Centro: poche nubi e clima mite, estivo in Sardegna. Al Sud: caldo in Sicilia, sole e mite altrove. Sabato 29. Al Nord: peggiora entro sera al Nord Ovest. Al Centro: piovaschi su Toscana interna e a ridosso degli Appennini, piogge via via più diffuse sulle Adriatiche. Al Sud: cielo poco nuvoloso, caldo in Sicilia. Domenica 30. Al Nord: maltempo specie al Nord-Ovest. Al Centro: peggiora con piogge sparse a macchia di leopardo. Al Sud: soleggiato con nubi in aumento. Tendenza: fase instabile su quasi tutta l’Italia almeno fino a metà della nuova settimana.