Picanello: droga nella sella e pistola a casa

CATANIA – Un 19enne catanese è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di droga nel quartiere Picanello. I militari sono stati attratti dai movimenti sospetti del ragazzo, il quale, dopo essere uscito da una casa di via Faraci, a bordo del suo scooter è partito in direzione di via Pidatella, dove ha raggiunto un acquirente alla guida di un motociclo, a cui ha consegnato un involucro in cambio di denaro.

Il pusher è stato bloccato: aveva con sé 60 grammi di marijuana, suddivisi in 9 bustine in cellophane trasparente, nascosti nella sella del motorino e la somma in contanti di 140 euro. In casa teneva poi una pistola a salve priva del tappo rosso e in tutto uguale a un’arma vera, con annessi 2 caricatori e nove bossoli, nascosti in un armadio della camera da letto.