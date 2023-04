Palermo, Pasquetta senza festa

PALERMO – Niente reti al Barbera nel posticipo della 32esima giornata del campionato di serie B. Un pareggio che serve molto di più al Cosenza, impegnato nella lotta per la salvezza piuttosto che al Palermo che vede allontanarsi la zona play off. I rosanero partono bene, nei primi 20′ chiudono gli avversari nella propria area pur non producendo chiare occasioni da rete. Il Cosenza esce dal guscio e al 23′ sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Meroni su calcio d’angolo, ma è Pigliacelli a negargli la gioia del gol con un intervento miracoloso in tuffo. Per il resto della prima frazione la squadra di Corini non riesce a costruire gioco e manovra poco con gli esterni. I silani chiudono tutti gli spazi e senza troppo soffrire conservano lo 0-0.

Nel secondo tempo il tema del match non cambia, il Palermo ci prova e questa volta arriva anche qualche tiro in porta con Brunori e Soleri, ma senza mai impensierire l’avversario. Al 40′ è invece il Cosenza ad andare vicino al gol sempre con un colpo di testa di Meroni con palla fuori di poco. Nel recupero gol annullato al Cosenza per fuorigioco a Delic e Pigliacelli dice di no a D’Urso che stava per firmare il gol della vittoria.

PALERMO-COSENZA 0-0

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 6.5; Mateju 6, Marconi 6 (32′ st Sala sv), Nedelcearu 6; Segre 5 (32′ st Tutino sv), Gomes 5.5, Verre 5.5 (23′ st Valente 5.5), Saric 5.5 (23′ st Damiani 6), Aurelio 5.5; Brunori 5.5 (38′ st Vido sv), Soleri 6. In panchina: Grotta, Massolo, Orihuela, Masciangelo, Broh, Buttaro, Lancini. Allenatore: Corini 5.

COSENZA (4-4-2): Micai 6; Rispoli 6, Vaisanen 6 (29′ pt Venturi 6), Meroni 6.5, Martino 6; Marras 6, Brescianini 6, Calò 6, Florenzi 5.5 (22′ st D’Urso 6); Finotto 5.5 (44′ st Zilli sv), Nasti 5.5 (22′ st Delic 6). In panchina: Marson, Kornvig, Salihamidzic, La Vardera, Cimino, Arioli, Prestianni, Cortinovis. Allenatore: Viali 5.5.

ARBITRO: Sacchi 6.

NOTE: serata fresca, terreno in perfette condizioni. Spettatori: 21.110. Ammoniti: Brescianini, Marconi, Finotto, Florenzi, Valente, Gomez. Angoli: 7-6. Recupero: 2′; 4′.