PALERMO – Saranno necessari 265 giorni per ultimare gli interventi di risanamento strutturale e restauro dell’ingresso principale e dei corpi di fabbrica, oltre che la realizzazione degli impianti nel complesso monumentale della Cuba. La Regione ha consegnato i lavori per l’esecuzione degli interventi previsti dal progetto redatto dalla Soprintendenza di Palermo, alla presenza dell’assessore regionale per i Beni culturali e l’identità siciliana, del dirigente generale del dipartimento dei Beni culturali della Regione e del soprintendente.