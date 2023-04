PALERMO – Aveva in tasca una carta d’identità elettronica contraffatta. Lo hanno scoperto gli agenti della polizia che hanno bloccato a Palermo una Nissan Qashqai, dopo una manovra azzardata da parte dell’automobilista. A bordo c’erano tre tunisini, due con la documentazione in regola e il 27enne che invece ha esibito una carta d’identità elettronica con tanto di ologramma. I poliziotti, insospettiti forse da qualche lieve imprecisione del documento, hanno deciso di eseguire un controllo più approfondito e accompagnare il giovane tunisino negli uffici della Scientifica, a San Lorenzo, per identificarlo e foto segnalarlo. I dati inseriti nella carta d’identità erano corretti. Le generalità corrispondevano a quelle del 27enne, al quale era stato rifiutato il permesso di soggiorno, mentre il documento (valido anche per l’espatrio) era invece un falso ed è stato sequestrato. Sono in corso indagini per risalire a chi ha realizzato il documento falso.