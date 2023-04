PALERMO – Rapina all’ufficio postale in via Brunetto Latini. Un giovane a volto coperto è entrato nella filiale e ha minacciato una dipendente facendosi consegnare i soldi in cassa. Il bottino è da quantificare. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Sono stati sentiti anche i dipendenti per raccogliere indizi utili per identificare l’autore.