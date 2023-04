PACHINO (SIRACUSA) – Gli agenti del commissariato di Pachino, con personale dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane di Siracusa, hanno eseguito un controllo in un bar, accertando l’installazione abusiva di due apparecchi da gioco non registrati all’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Gli apparecchi sono stati sequestrati con il denaro contante provento delle giocate illecite. Elevate sanzioni per 20 mila euro.