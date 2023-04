Notte da incubo per i viaggiatori catanesi

Notte da incubo per i passeggeri aerei dei voli Catania-Verona e Verona-Catania, che ieri hanno riportato dei ritardi consistenti da parte della compagnia Wizzair. Il Catania-Verona W68225 doveva partire alle 18.30 ed è atterrato solamente all’1.02. Un pesante ritardo che ha comportato anche disagi per il successivo Verona-Catania W68226 con partenza prevista alle 20.55, arrivato alle 3.25.

Grandi disagi ieri anche per il volo Milano-Catania W65577, sempre della Wizzair, che ha riportato oltre sei ore di ritardo all’atterraggio. I passeggeri sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Linate, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 16 e atterrato solamente in tarda serata, alle 22.19.