Mezza Catania senz’acqua, mercoledì di passione

CATANIA – Problemi idrici in vista mercoledì, a Catania, a causa di una perdita nella condotta principale. Ad annunciarlo è la Sogea Srl che comunica l’interruzione del servizio idrico dalle 8 alle 18 di mercoledì per lavori urgenti ed indifferibili. Rubinetti a secco in un’ampia porzione del centro cittadino, come si può notare dalla cartina che in rosso evidenzia la zona interessata dal disservizio.