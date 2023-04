Ma quando arriva il bus? Catania ci prova con l’app

CATANIA – Da sempre vittime dei tempi biblici di attesa, i catanesi avranno la possibilità di conoscere in tempo reale l’orario di arrivo dei mezzi pubblici Amts alla fermata e restare sempre aggiornati su eventuali modifiche improvvise. Questo grazie a una partnership tra l’applicazione per la mobilità urbana Moovit e l’Amts, società che gestisce il trasporto pubblico nel territorio. Per i cittadini sarà necessario scaricare sul proprio smartphone l’app gratuita Moovit o consultare il sito www.moovitapp.com per leggere le previsioni di arrivo in tempo reale o ricevere notifiche su eventuali modifiche dei percorsi generate direttamente dal Gps di bordo.