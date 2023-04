“Lipera? No, Grazie”

CATANIA – Il candidato alla carica di sindaco di Catania Giuseppe Giuffrida declina l’invito del candidato Lipera, “come già avvenuto in precedenza con altre coalizioni”. L’avvocato ieri aveva lanciato un appello agli altri candidati non legati a partiti, per unirsi tutti contro i “big”. “Forte del radicamento civile dei principali sostenitori che ho inserito nella lista per il Consiglio comunale – dice Giuffrida -, esprimo la volontà di rappresentare una Catania libera, non apparentata a nessun schieramento politico, non legata a messaggi trasversali. Una lista di consiglieri e un programma elettorale che hanno come principale obiettivo il recupero della democrazia partecipata e partecipativa, riportando al centro della sua relazione il rapporto amministrazione-abitanti, restituendo fiducia e slancio alla città e ai cittadini. Rappresentiamo la società civile in ogni sua sfaccettatura: servitori dello Stato come ex commissari di polizia, insegnanti, liberi professionisti, piccoli imprenditori. Una lista che non necessita di apparentamenti”.