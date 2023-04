Lavoro in nero e rifiuti speciali: 11 denunce

CATANIA – I carabinieri di Catania Fontanarossa, supportati dai colleghi del 12° Reggimento Sicilia e in collaborazione con il personale dello Spresal della polizia locale di Catania e dell’E-Distribuzione, hanno effettuato una serie di controlli di verifica del rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro in diverse attività commerciali.

Il titolare sessantenne di un’officina di via Zia Lisa è stato denunciato per violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. L’uomo è stato anche sanzionato amministrativamente per un importo di 23.500 euro per violazioni relative all’assenza del locale spogliatoio, alla presenza di estintori non revisionati nonché di attrezzature da lavoro non conformi. All’interno dell’officina, al momento del controllo, è stata riscontrata la presenza anche di 6 lavoratori in nero che ha fatto scattare nei confronti del titolare una maxi sanzione di 10.800 euro.

Proseguendo nei controlli, in una carrozzeria nella stessa strada, i carabinieri hanno denunciato il titolare settantenne per violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e violazione delle norme in materia ambientale in quanto è stata riscontrata all’interno dell’attività l’assenza del locale spogliatoio e degli estintori con conseguente ammenda di 16.500 euro. I militari hanno anche sequestrato un’area esterna adibita a deposito incontrollato di rifiuti speciali (eternit, parti meccaniche e carrozzeria di veicoli), oltre al sequestro di attrezzature e vernici. L’attività è stata temporaneamente chiusa per mancanza della Scia con applicazione di una sanzione amministrativa di 5.164 euro.

Il titolare di un’altra officina meccanica, un 46enne catanese, è stato denunciato per violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. La sua attività commerciale in una traversa della stradale San Giorgio è stata chiusa temporaneamente per mancanza della Scia con applicazione di una sanzione amministrativa di 5.164 euro, oltre al sequestro di tutte le attrezzature presenti.

Infine, le verifiche effettuate con il personale di E-Distribuzione si sono concluse con la denuncia per furto aggravato di un 46enne catanese, titolare di una barberia in zona Zia Lisa. Il personale tecnico della società di distribuzione ha accertato che l’attività commerciale aveva un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica con un danno stimato per la società di distribuzione di circa 16.000 euro. Gli stessi controlli, effettuati in uno stabile di via Terreforti, hanno portato al deferimento di 4 persone per furto aggravato: avevano sottratto indebitamente energia elettrica e ne usufruivano a contatore fermo, con un danno stimato per l’E-Distribuzione di circa 80.000 euro complessivi (circa 20.000 euro per ogni utenza).

Dai controlli alla circolazione stradale, i carabinieri hanno contestato una quindicina di violazioni al Codice della strada, elevato sanzioni amministrative per oltre 15.000 euro, il sequestro/fermo amministrativo di 6 veicoli e il ritiro di 3 documenti di circolazione. È scattata la denuncia per guida senza patente per 3 persone, sorprese alla guida di auto senza avere mai conseguito la patente, poiché hanno recidivato tale condotta nel biennio, oltre al sequestro amministrativo ai fini della confisca dei rispettivi veicoli.