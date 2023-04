Lavori pericolosi sull’A19: pala giù nella scarpata

La carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19 è stata provvisoriamente chiusa al traffico tra gli svincoli di Gerbini Sferro e Catenanuova per il recupero di una pala meccanica finita in una scarpata. Il mezzo era impegnato in lavori a bordo strada quando si è ribaltato, senza conseguenze per l’operatore. Per recuperare la pala è arrivata un’autogru. Il traffico è stato provvisoriamente deviato sulla statale 192.