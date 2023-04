LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Sbarco di migranti a Lampedusa dove un peschereccio di 15 metri, con a bordo 221 persone, è stato soccorso al largo delle Pelagie dalle motovedette Cp 303 e Cp 327 della guardia costiera. Il natante, con a bordo originari del Bangladesh, Siria, Egitto e Palestina – a detta dei migranti soccorsi – era salpato alle 5 di venerdì scorso da Zuwara in Libia. Il gruppo è stato trasbordato sulle unità di soccorso e portato a molo Favarolo e poi trasferito all’hotspot di contrada Imbriacola. Sono 733 i migranti ospiti della struttura, che ha poco meno di 400 posti disponibili. Dopo il trasferimento di 240 persone con il traghetto di linea che è già arrivato a Porto Empedocle, per la serata non sono stati predisposti ulteriori spostamenti dalla struttura di accoglienza.