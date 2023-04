In volo da Catania per salvare la neonata

Doppio volo salva-vita per un Falcon 900 dell’aeronautica militare che, dopo essere decollato da Cagliari, è atterrato all’aeroporto romano di Ciampino dove ha trasportato una bimba di appena 4 giorni, in imminente pericolo di vita, trasferita dal Duilio Casula all’ospedale Bambin Gesù di Roma. Dopo l’atterraggio l’equipaggio del 31° Stormo ha ricevuto un secondo ordine di missione per un trasferimento richiesto alla prefettura di Catania dal Policlinico-San Marco per il trasferimento di una bimba di sei mesi che necessitava anche lei di immediate cure presso lo stesso ospedale romano. La piccola ha viaggiato all’interno di una culla termica ed è stata accompagnata dalla mamma e dai medici.