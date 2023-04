In metro fino a Paternò: arriva la svolta

È ormai imminente l’affidamento dei lavori dell’ultimo tratto della metropolitana catanese: 11,5 chilometri in totale e 5 stazioni da realizzare, Gullotta (Misterbianco), Belpasso (Piano Tavola), Valcorrente (centro commerciale Etnapolis), Giaconia, corrispondente al territorio di Palazzolo, Belpasso e Ardizzone in territorio di Paternò.

In questa seconda fase appena scattata, l’Fce ha inviato gli inviti alle imprese che ne hanno fatto richiesta le quali avranno tempo fino al prossimo 15 maggio per presentare le offerte. Il cronoprogramma di ciò che succederà da qui alle prossime settimane verrà approfondito in una conferenza stampa in programma lunedì prossimo a Piano Tavola, in via Emanuela Setti Carraro, proprio accanto all’attuale stazione Fce dove sorgerà la stazione metro.

“La tratta Misterbianco-Paternò – spiega il Comune di Belpasso – ha rischiato di saltare a causa dell’enorme rincaro dei costi delle materie prime. Il budget, infatti, è passato da 432 milioni di euro circa a 729 milioni di euro. Lo scorso dicembre, tuttavia, si è data notizia che il sogno della metropolitana poteva continuare. Si attende ‘solo’ che venga stipulato il contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori”.