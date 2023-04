In autostrada con scooter e monopattino: finisce male

Lunghe code ieri in autostrada sulla A19 sia in entrata sia in uscita, in direzione Catania, a causa di un incidente che si è verificato tra Villabate e Bagheria nello scontro tra un’auto e uno scooter elettrico che non sarebbe potuto entrate in autostrada. Il giovane a bordo dello scooter è stato portato in codice rosso all’ospedale Civico. Altri due feriti in codice giallo sono stati trasportati al Policlinico. L’autostrada, già intasata per i rientri del 25 aprile, è andata in tilt.

Sulla A29 un altro incidente. Una ragazza a bordo di un monopattino elettrico è stata sfiorata da un’auto ed è finita per terra. Anche lei è stata soccorsa dai sanitari del 118. Per gli indisciplinati a bordo dello scooter elettrico e del monopattino scatteranno pesanti sanzioni.