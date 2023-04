Il Var nega i tre punti al Palermo

PALERMO – A Sala risponde Farias e al Barbera finisce 1-1 tra Palermo e Benevento, un risultato che serve alla squadra di Corini per blindare la categoria e poco ai sanniti che restano ultimi in classifica nel torneo cadetto. Al 7′ la prima palla gol è per il Benevento con una conclusione di Veseli indirizzata nell’angolino sinistro sulla quale Pigliacelli si salva in tuffo. Al 12′ è il Palermo a passare in vantaggio: cross di Valente, la palla arriva a Sala che con un destro al volo in area infila il pallone sotto l’incrocio dei pali (foto Palermo Fc). Dopo il gol i rosanero lasciano l’iniziativa agli avversari che al 28′ pareggiano meritatamente: Ciano crossa dalla destra rasoterra per Farias che anticipa un ingenuo Mateju e di destro in scivolata insacca.

Nella ripresa al 2′ insidiosi gli ospiti: assist da destra del neo entrato Karic per Ciano che tira di sinistro e complice una deviazione il tiro finisce tra le mani di Pigliacelli. Al 10′ ci prova l’ex Glik con un colpo di testa su calcio d’angolo, la palla termina sul fondo per un soffio. Dall’altra parte al 12′ Manfredini si oppone a una conclusione al volo di Sala. Al 18′ è ancora il portiere del Benevento a dire di no a Brunori. In pieno recupero al 50′ il Palermo va in gol con Broh, ma il Var annulla per un tocco di mano di Segre. Inutili i festeggiamenti di pubblico e giocatori di casa.

“Oggettivamente oggi un pizzico di lucidità è venuta meno – ha commentato l’allenatore del Palermo, Eugenio Corini -. C’era apprensione, voglia di vincere questa partita in fretta e questo ti fa sbilanciare e forzare la giocata. La squadra ha avuto un buon inizio e ha trovato un bel gol. Dovevamo consolidare il vantaggio, trovare certezze contro un Benevento che si giocava il tutto per tutto. Se fossimo riusciti a mantenere il vantaggio sapevo che i nostri avversari si sarebbero sbilanciati e avremmo potuto trarre beneficio dalla situazione. Questo risultato è figlio del periodo in cui l’inerzia positiva non va mai dalla nostra parte. Oggi il peso delle pressioni si è sentito, la squadra è stata meno lucida, ha giocato una partita d’orgoglio e ci ha provato fino alla fine. Avevamo anche segnato: peccato, mi dicono che sia fallo di mano. Non commento e resto sulla regola. Il braccio è lungo il corpo, il movimento di Segre è congruo. Se è valido o no non lo so. Mi hanno detto di no, peccato”.

Sull’episodio in particolare ci sarebbe anche un errore di protocollo Var visto che a trarre vantaggio dal tocco di braccio non visto dall’arbitro non è lo stesso giocatore, ma un suo compagno. “Non ho parlato con l’arbitro – ha detto Corini a fine partita – faccio fatica a interpretare e commentare, il risultato non cambierà più. Peccato, avevo sentito un’esplosione e un entusiasmo straordinario per un gol voluto, sporco e cattivo che sarebbe servito per vincere la partita. Resta tanto rammarico, oggi la classifica resta corta, hanno pareggiato quasi tutte. Due punti in più ci avrebbero fatto comodo, ma restiamo lì. Serviva una botta di autostima che una vittoria come quella che stava per arrivare ci avrebbe dato. A quattro dalla fine tutto è possibile, vedremo dove arriveremo”.

PALERMO-BENEVENTO 1-1

Palermo (3-5-2): Pigliacelli 6.5, Mateju 5, Nedelcearu 5.5, Marconi 6, Valente 6, Saric 5.5 (1′ st Broh 6), Gomes 5.5 (22′ st Segre 6), Verre 6 (1′ st Damiani 6), Sala 7, Brunori 6 (46′ st Vido sv), Tutino 5.5 (22′ st Soleri 6). In panchina: Massolo, Graves, Orihuela, Masciangelo, Buttaro, Bettella, Lancini. Allenatore: Corini 6.

Benevento (4-3-2-1): Manfredini 6.5, Veseli 6, Glik 6.5, Tosca 6, Foulon 6, Viviani 6 (1′ st Karic 6), Schiattarella 6, Acampora 6 (27′ st Tello sv), Improta 6, Ciano 6.5 (31′ st Carfora sv), Farias 6.5 (14′ st Pettinari 6). In panchina: Paleari, Lucatelli, Kubica, Jureskin, Leverbe, Carfora, Koutsoupias. Allenatore: Agostinelli 6.5.

Arbitro: Maggioni di Lecco 6.

Reti: 11′ pt Sala, 28′ pt Farias.

Note. Ammoniti: Acampora, Segre, Veseli. Angoli: 10-7 per il Benevento. Recupero: 1′; 5′.