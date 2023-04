Due agenti penitenziari aggrediti ad Acireale

ACIREALE (CATANIA) – Altra aggressione ai danni di lavoratori dello Stato, ancora una volta nel carcere minorile di Acireale. Due agenti sono rimasti feriti e costretti a cure ospedaliere con prognosi di dieci giorni ciascuno. “La polizia penitenziaria è nel mirino in tutta Italia, nell’indifferenza della politica che non adotta misure adeguate alla sfida e non risolve i gravissimi problemi di organico”: lo dichiara il segretario nazionale della UilPa polizia penitenziaria-Uil, Armando Algozzino, rendendo nota l’aggressione avvenuta poco prima delle 18 ai danni di due agenti in servizio nell’Istituto minorile di Acireale, dove appena un mese fa si era verificato un episodio simile. “Siamo pronti a organizzare ogni forma di protesta sindacale se non arriveranno risposte urgenti, adeguate e concrete”, ha concluso Algozzino.