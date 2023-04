Tutti con Trantino. Tranne la Lega

CATANIA – Manca solo la Lega per il via libera del centrodestra a Enrico Trantino, proposto da Fdi per la corsa alla poltrona di sindaco di Catania. Dopo il Mpa di Raffaele Lombardo, oggi anche la Dc di Totò Cuffaro e Noi con l’Italia hanno dato l’ok all’avvocato catanese, ex assessore nella giunta di Salvo Pogliese e in passato alla guida locale del movimento DiventeràBellissima fondato dall’attuale ministro Nello Musumeci.

Nell’ultima riunione di coalizione, pur prendendo atto della proposta Trantino, il commissario siciliano del Carroccio, l’eurodeputata Annalisa Tardino, aveva confermato l’appoggio alla candidatura della parlamentare Valeria Sudano, i cui manifestati sono apparsi da qualche giorno in giro per Catania. Con Sudano s’era schierata a viso aperto la Dc, ma l’endorsement di oggi a Trantino cambia il quadro. Forza Italia, col commissario regionale Marcello Caruso, aveva assunto il ruolo di mediazione aspettando le decisioni della Lega.

“Crediamo che per le sue qualità umane e politiche – dice Totò Cuffaro, commissario regionale della Dc – sia la persona giusta per far vincere la coalizione. Lo sosterremo con lealtà e convinzione. Stiamo preparando alcuni temi programmatici che consegneremo al candidato per portare un contributo alla stesura del programma che presenterà agli elettori”.

Anche Noi con l’Italia si schiera: “In seguito a una consultazione interna e dopo un’analisi della situazione territoriale fatta insieme al nostro coordinatore provinciale Marco Forzese – spiega Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale del partito -, ufficializziamo il sostegno alla candidatura di Trantino. Gli riconosciamo le capacità politiche e le competenze che servono”.