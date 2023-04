Comiso, Aeroitalia subentra a Ryanair

PALERMO – “Dal prossimo 15 maggio Aeroitalia subentrerà a Ryanair per i collegamenti aerei da e per l’aeroporto di Comiso”. Lo annuncia il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, a seguito di un colloquio telefonico con Gaetano Intrieri, ceo di Aeroitalia. Le tratte aeree saranno Comiso-Bergamo, Comiso-Roma Fiumicino e Comiso-Forlì. Da lunedì nel sito www.aeroitalia.com i voli saranno aperti alla vendita. Stamane il presidente della Regione aveva stigmatizzato il taglio dei voli della compagnia irlandese da e per lo scalo del Ragusano, definendolo “un fatto grave, un gesto pesante”.