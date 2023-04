Catania, stop al meccanico e al parrucchiere

CATANIA – Durante i controlli pasquali i carabinieri di Catania hanno denunciato un 35enne titolare di un negozio di ricambi di auto di prossima apertura in una traversa del viale Mario Rapisardi: aveva manomesso il contatore dell’energia elettrica, allacciandosi abusivamente alla rete pubblica, in danno alla società E- Distribuzione.

I militari hanno inoltre disposto la sospensione dell’attività a una officina meccanica di Misterbianco e un parrucchiere sul viale Mario Rapisardi, dove erano impiegati due lavoratori in nero (uno per ciascuna attività). Per i titolari, rispettivamente un 52enne di Misterbianco e un 51enne catanese, è scattata una maxi sanzione complessiva di 5.000 euro.

Diversi i controlli anche nei confronti dei venditori abusivi di alimenti, lungo il viale Mario Rapisardi, per tre dei quali sono arrivate multe per un importo complessivo di oltre 7.000 euro. Vendevano infatti merce senza le prescritte autorizzazioni, occupando abusivamente la sede stradale. Circa un quintale di generi alimentari e numerose uova di pasqua sono stati sequestrati.