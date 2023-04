Catania, il piano Pelligra

Due settimane e mezzo per dare l’input al prossimo futuro del Catania, legato al primo anno di serie C della nuova società. Ross Pelligra è in arrivo e, secondo i programmi, arriverà in Italia sabato per poi essere ad Aversa domenica ad assistere alla terzultima di campionato di una squadra che vuole chiudere al meglio la stagione. Il presidente resterà poi l’intera settimana che precede la festa del 30 con il Santa Maria Cilento e la successiva che farà da preludio all’ultimo match della D in casa del Trapani. La partenza, secondo l’intasata agenda dell’imprenditore australiano, sarebbe fissata per il 10 maggio prossimo.

In totale diciotto giorni, non tutti da trascorrere a Catania ma anche in Italia per altri impegni lavorativi. In casa rossazzurra, comunque, giorni da capitalizzare. Quelli più importanti saranno probabilmente dopo il primo maggio. Sarà in quel momento che, con la presenza di Bresciano, si definirà il suo ingresso nel cda. Un ingresso che però potrebbe essere formalizzato a metà giugno, quando avverrà il cambio di denominazione sociale: il Catania si strutturerà per i campionati professionistici. Inizialmente, si pensa, attraverso una srl che potrà essere in futuro trasformata in spa.

Nei giorni di presenza di Pelligra a Catania arriverà anche l’ok sul budget da investire per la prossima stagione. Un budget, è bene ricordarlo, che coinvolge vari settori, non solo prima squadra, ma anche giovanili, squadra femminile e inserimento di nuove figure per irrobustire la struttura societaria. Le varie voci generano una somma di circa 10 milioni, 10 milioni e mezzo su cui il Gruppo Pelligra deve dare il definitivo ok nell’ottica della società sostenibile di cui ha anche parlato il presidente.

Nei giorni in cui l’imprenditore australiano sarà qui si parlerà anche di impianti ma non saranno prese ancora decisioni per il futuro (su dove realizzare il centro sportivo per intenderci). Il prossimo campionato, dovrebbe essere vissuto con la prima squadra fra Massimino e Cibalino e il settore giovanile e la femminile a Nesima, in attesa di una casa che accolga tutti. La stagione 2023/24 è in rampa di lancio, con il decisivo input di Pelligra.