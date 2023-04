Catania, il futuro secondo Grella

Identità italiana e se possibile anche catanese e siciliana, la riconoscenza per il lavoro svolto dal gruppo ma anche la possibilità di migliorarlo con innesti di valore, il sogno di giovani catanesi che esordiscono in prima squadra e poi l’importanza di studiare, per chi comporrà la squadra del futuro e per chi disegnerà il futuro societario. Sono i principali argomenti affrontati da Vincenzo Grella, vicepresidente del Catania Ssd, nel corso della puntata di Corner andata in onda ieri su Telecolor. Nel servizio tg di Antenna Sicilia e Telecolor i temi trattati.