CASTELVETRANO (TRAPANI) – I carabinieri di Castelvetrano hanno ricevuto una richiesta di aiuto da parte di una donna che non riusciva più a trovare l’anziana madre malata di alzheimer, allontanatasi da casa pochi minuti prima. Basandosi sulla descrizione della 75enne i militari l’hanno rintracciata: era in stato confusionale per le vie del paese. La pattuglia, dopo averla tranquillizzata, l’ha riaffidata ai familiari.