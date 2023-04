CASTELLANA SICULA (PALERMO) – I carabinieri indagano sulla morte di Laura Daidone, 37enne morta dopo un intervento chirurgico all’ospedale Giglio di Cefalù, dove era ricoverata da 15 giorni per una operazione all’intestino. I funerali erano previsti per oggi alle 16, a Castellana Sicula, nella parrocchia di San Francesco di Paola, ma dopo che è stata presentata la denuncia da parte dei familiari sono stati rinviati. La salma sarà portata nell’istituto di medicina legale dell’ospedale Policlinico per l’autopsia. Laura Daidone era sposata e aveva due bambini, di 5 e 2 anni. Il marito, Pippo Lo Verde, ha scritto su Facebook: “So che da lassù veglierai su questi due gioielli che mi hai regalato. Fai buon viaggio, amore mio”.

La salma della donna è stata posta sotto sequestro dai carabinieri della compagnia di Petralia Sottana, guidati dal capitano Salvatore Mancuso, in attesa dell’autopsia disposta dalla procura di Termini Imerese. “Una tragedia che ha colpito l’intera comunità di Castellana Sicula”, dice il sindaco Franco Calderaro. “Le condizioni cliniche purtroppo erano troppo critiche e complesse e i nostri medici hanno fatto tutto il possibile. Ci dispiace e siamo vicini e solidali alla famiglia nel loro dolore”, commenta la Fondazione Giglio.