La Procura di Cagliari ha disposto l’autopsia sul corpo di Giuseppe Sarullo, 32 anni, di Ribera, nell’Agrigentino, trovato morto in circostanze poco chiare mentre si trovava in Sardegna, in una colonia agricola, dove era stato destinato dal tribunale nell’ambito di una misura di sicurezza personale detentiva per una condanna da lui subita per evasione e ricettazione. Il cadavere è stato trovato nella sua cella. I familiari hanno presentato un esposto, rivolgendosi all’avvocato Giovanni Forte, il quale dice: “Abbiamo chiesto di accertare la causa della morte del ragazzo ma, evidentemente, riteniamo anche necessario accertare eventuali responsabilità nell’ambito dei controlli”. Un mese fa Sarullo era potuto tornare a Ribera per qualche giorno grazie a un permesso premio.