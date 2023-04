“Bugie e ingiustizie”: il video di Bianco

“Sono vittima di una grande ingiustizia”. In un video di 4 minuti Enzo Bianco si sfoga per la condanna della Corte dei conti che gli impedisce di partecipare alla corsa per la poltrona di sindaco a Catania: “Mi è stato inibita qualsiasi carica per dieci anni. Una decisione che mi fa soffrire. Ma non ho intenzione di arrendermi. Con i miei avvocati tenterò qualsiasi strada legale per controbattere”.