Bufera di neve e infortuni: in tre soccorsi sull’Etna

Doppio intervento sul versante sud dell’Etna per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri in coordinamento e collaborazione con il Sagf della guardia di finanza, per il recupero di due escursionisti, colti dal maltempo, e di una turista tedesca, infortunatasi a causa di una caduta.

Mentre i militari del Sagf recuperavano i due giovani escursionisti, bloccati dal maltempo lungo la Pista Altomontana nella zona del rifugio di Poggio la Caccia, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico si sono spostati rapidamente a quota 2.400 metri, nella zona sottostante l’arrivo della funivia, sempre sul versante sud, per recuperare una turista di origini tedesche, scivolata a causa dell’utilizzo di scarpe non adatte per le escursioni e di un terreno particolarmente impervio, reso oltretutto ancora più insidioso dalle condizioni meteorologiche avverse, con una bufera di neve che imperversava.

La donna, che presentava una sospetta frattura alla caviglia, oltre ai primi sintomi di ipotermia, è stata soccorsa e accompagnata dalle squadre del Sass, insieme ai due figli, fino al piazzale del rifugio Sapienza, dove erano presenti gli operatori del 118 con un’ambulanza, per gli opportuni controlli sanitari.