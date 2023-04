“Brigantony senza sepoltura a otto mesi dalla sua morte”

Il 22 luglio 2022 è morto Antonino Caponnetto, meglio noto come Brigantony. Sono ormai passati otto mesi dalla sua dipartita, ma la sua salma si trova ancora nella camera mortuaria del cimitero di Catania. A renderlo noto, con un comunicato, l’avvocato Giuseppe Lipera, capo del Movimento Popolare Catanese. “E’ inaccettabile che nessuno, dicasi nessuno, si sia interessato affinché venisse garantita una degna sepoltura a un uomo che ha fatto tanto per Catania e a cui Catania deve tanto – scrive Lipera -. Ed è altrettanto inaccettabile che le autorità non riescano a garantire una sepoltura a tanti uomini e a tante donne che hanno trascorso la loro intera vita a Catania e che lì vorrebbero riposare”.

“Al cimitero di Catania si trova il noto viale Degli Uomini Illustri, dove vi sono sepolti gli uomini che hanno fatto la storia di Catania e Brigantony ha certamente scritto una importante pagina della storia della città di Catania e dove meriterebbe senza alcun dubbio di riposare la salma di Brigantony. Alessia Caponnetto, figlia del celebre cantante, ha ricevuto svariate promesse da parte di soggetti, i quali si erano offerti di trovare una collocazione alla salma tra gli uomini illustri. Il Movimento Popolare Catanese e i catanesi tutti – conclude la nota – chiedono non solo che venga data degna sepoltura alla salma di Brigantony, ma che trovi spazio nel viale Degli Uomini Illustri”.