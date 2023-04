Beccati a rubare caditoie al Pala Cannizzaro

ACI CASTELLO (CATANIA) – I carabinieri di Aci Castello hanno arrestato in flagranza due fratelli, entrambi di Aci Castello, uno di 30 anni e uno di 37, già noto alle forze dell’ordine. I militari si sono recati al palazzetto dello sport Pala Cannizzaro in seguito alla segnalazione di un passante che ha notato i due uomini aggirarsi furtivamente intorno alla struttura. Non appena i carabinieri sono entrati nel palazzetto, hanno sorpreso i due intenti a rubare dall’interno della struttura diverse caditoie, trasportandole a spalla e caricandole su una Volkswagen Polo posteggiata nelle vicinanze.

Alla vista dei carabinieri, i due hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati. I due fratelli si erano introdotti forzando e rompendo il cancello di ingresso laterale posto sul lato di via Napoli. I militari hanno recuperato 8 caditoie che erano state asportate dalla loro sede e le hanno restituite al responsabile della struttura. All’interno dell’auto, sono stati trovati vari attrezzi da scasso. Per i due è stato convalidato l’arresto disponendo per entrambi l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora nel comune di residenza.