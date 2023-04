Assange è catanese

CATANIA – Julian Assange cittadino onorario di Catania. È passata a maggioranza la mozione del Movimento 5 stelle che lanciava la proposta per il fondatore di Wikileaks, rinchiuso dal 2019 in carcere a Londra. E’ accusato di aver reso pubblici documenti che testimoniavano i crimini di guerra commessi dagli Stati Uniti in Afghanistan e in Iraq. “Assange è il simbolo di un’umanità che non si arrende – ha detto il consigliere M5s Graziano Bonaccorsi -, anche Catania deve dare un segnale sulla scia degli altri comuni italiani. Sappiamo tutti che Assange non diventerà cittadino onorario di questo o dell’altro comune, ma vogliamo lanciare un messaggio. Chi tace è complice”.