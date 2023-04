Alluvione a Stromboli, stanziati altri 16 milioni

Il Consiglio dei ministri ha deliberato un ulteriore stanziamento di 15,85 milioni di euro per la realizzazione di tutta una serie d’interventi nell’isola di Stromboli, legati allo stato d’emergenza già deliberato per l’alluvione del 12 agosto 2022. In precedenza era stato deliberato uno stanziamento di 1 milione di euro per gli interventi di somma urgenza. In pratica è stato approvato il finanziamento del piano predisposto dal sindaco-commissario Riccardo Gullo e inviato al Dipartimento nazionale della Protezione civile.