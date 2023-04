“Al Massimino voglio vedere pure le nonne”

“Sarà una festa a sorpresa anche per me”. Ross Pelligra vorrebbe dare qualche anticipazione sulle celebrazioni per la promozione, ma ne sa quanto tutti. Pare che i collaboratori del presidente del Catania, ospite di Corner a Telecolor, non gli abbiano anticipato nulla. “So solo che sarà una grandissima festa. Vorrei che fosse per tutte le famiglie: mi piacerebbe vedere le mamme, i bambini, le nonne. Portate tutti allo stadio”.

Pelligra ovviamente ha parlato anche della prossima stagione: “Per un uomo d’affari come me il budget è un concetto importante, ma dal mio punto di vista viene prima la squadra e l’investimento sui giovani”.