Acireale, turista tedesca soccorsa dai pompieri

ACIREALE (CATANIA) – Ieri pomeriggio i vigili del fuoco di Catania ha soccorso una turista tedesca in un sentiero impervio della costa di Acireale ed esattamente nel sentiero Acquegrandi, tra le frazioni di Santa Caterina e di Capo Mulini. La richiesta di soccorso è arrivata dalla stessa turista che infortunatasi al ginocchio era rimasta bloccata e impossibilitata a fare rientro in autonomia. Sul posto ha operato la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Acireale e personale del Nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) del vigili del fuoco di Catania. La turista è stata così raggiunta dai soccorritori in prossimità della scogliera, messa in sicurezza, trasportata con una barella e affidata alle cure dei sanitari del 118.