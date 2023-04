A 253 km/h in autostrada con la Lamborghini

CREMONA – A 253 chilometri orari in autostrada, al volante di una Lamborghini: è successo nel tratto cremonese dell’A21 e all’automobilista è stata sospesa la patente. Per lui anche la multa della polizia stradale, in servizio di controllo con il telelaser. “Sono condotte assolutamente irresponsabili e anche irrispettose della vita, propria e degli altri”, ha commentato il comandante della polizia stradale di Cremona, Federica Deledda.