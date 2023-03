Vittoria, riconosce rapinatore in ospedale

VITTORIA (RAGUSA) – I carabinieri di Vittoria hanno arrestato un 27enne straniero, V.D., per la rapina a un uomo in un autolavaggio automatico. L’uomo stava lavando la sua auto insieme alla sua famiglia quando, durante l’attesa dell’asciugatura della vettura, è stato spinto improvvisamente alle spalle dal giovane straniero che con tono minaccioso gli intimava di consegnargli dei soldi. L’uomo è stato anche aggredito con un primo pugno al volto che l’ha fatto capitolare a terra stordito. L’aggressore ha continuato a sferrargli una serie di pugni e calci al volto e in altre parti del corpo, per poi riuscire a impossessarsi del cellulare e del portafogli e darsi alla fuga a piedi. Il tutto davanti alla presenza della moglie e del figlio del malcapitato rimasti impietriti in stato di shock. Per le lesioni subìte, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria.

I militari, per acquisire una descrizione del rapinatore, hanno visionato sul posto i filmati delle videocamere di sorveglianza dell’autolavaggio e hanno avviato le ricerche per rintracciarlo. A pochi metri dal luogo della rapina, è stato trovato il telefono cellulare della vittima di cui si era disfatto l’aggressore durante la fuga. Successivamente, i militari arrivati al pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria per verificare le condizioni di salute della vittima, hanno visto arrivare un uomo straniero ferito alla gamba da un’arma da taglio seduto su una barella accanto alla vittima. I militari hanno notato la corrispondenza dello straniero giunto poco prima con l’uomo visto nei filmati di videosorveglianza, riconoscendolo sia nell’aspetto sia nell’abbigliamento come l’autore della rapina. Un’ulteriore conferma è arrivata dalla vittima che l’ha riconosciuto. Il 27enne è stato portato nella casa circondariale di Ragusa per essere posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.