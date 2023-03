“Vi dico come essere felici”

I catanesi e la felicità. Nella giornata mondiale, ognuno dice la sua su come raggiungerla ai microfoni di Antenna Sicilia e Telecolor. “Io sono felice andando a passeggio con il mio cane”, dice una signora nel servizio tg. “Vivo alla giornata, faccio ciò che mi piace, rispetto i miei ideali e cerco di migliorarmi giorno per giorno”, spiega con grande saggezza Giorgio, studente universitario. E c’è chi di felicità si occupa per professione: “Siamo sempre focalizzati sul passato o sul futuro – sostiene Desiré Furnari, ‘happiness coach’ -, ma dobbiamo concentrarci sul presente e sull’amore per noi stessi”.