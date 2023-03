TERMINI IMERESE (PALERMO) – È stato pubblicato il bando per la gara di appalto dei lavori di riqualificazione della zona nord del sedime portuale nel porto di Termini Imerese. In attesa dell’approvazione della variante al Prp, è stato definito il progetto esecutivo di prima fase, che prevede il rifacimento di tutte le pavimentazioni, la definizione dei parcheggi a servizio delle aree riqualificate e di un sistema di camminamenti attrezzati per l’accesso all’arenile; la sistemazione dell’area estrema della banchina Veniero con la realizzazione di aree verdi e di un parcheggio a raso. Il progetto esecutivo (5,2 milioni di euro) è stato finanziato con fondi dell’Autorità: i lavori avranno inizio da giugno 2023 e avranno una durata di circa 8 mesi.