SuperEnalotto, vinti 73 milioni di euro

Da un primato all’altro. Dopo il jackpot più alto di sempre dello scorso febbraio, il Superenalotto torna a segnare un altro record, quello della prima vincita con una schedina giocata online. Il 6 vinto dell’estrazione arriva da una scommessa ‘virtuale’ da 2 euro, che frutta al vincitore 73,8 milioni. Numeri da capogiro che nulla hanno a che fare, però, con i 371 milioni di euro assegnati il 16 febbraio scorso a 90 fortunati possessori di una quota del sistema dei ‘sogni’. La sestina che ha regalato la vincita online è stata 4, 15, 26, 27, 72, 82 con Jolly 89 e Superstar 12. Numeri fortunati che hanno assegnato un jackpot milionario, seppure non rientri neanche nella top 10 dei montepremi più corposi della storia del Superenalotto. In cima alla classifica primeggiano i 371,1 milioni vinti a febbraio, un jackpot arrivato dopo un’assenza di quasi due anni. La sestina vincente mancava all’appello dal 22 maggio del 2021 quando a festeggiare fu il borgo marchigiano di Montappone, in provincia di Fermo, dove vennero vinti 156 milioni di euro. Il precedente primato apparteneva a Lodi, con i 209 milioni conquistati nel 2019.