Spacciatore agitato e i “Lupi” lo arrestano

CATANIA – Un giovane di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari hanno notato l’attività illecita in via Poulet, effettuando un servizio di osservazione in quell’area. A quel punto è stato notato il 23enne che faceva la spola a bordo di uno scooter in compagnia di un altro giovane mentre percorrevano la via Acquicella. L’agitazione del giovane ha indotto i carabinieri a ritenere fondati i sospetti sul suo conto; uno dei due giovani ha consegnato ai militari un involucro contenente 0,33 grammi di crack, presupposto che ha consentito ai militari di estendere la perquisizione all’abitazione del 23enne, dov’è stato scoperto un “deposito” di droga. Durante le operazioni, un cassetto del comodino in camera da letto, sono stati trovati due involucri in plastica contenenti 6 grammi di cocaina e l’altro 1,53 grammi di crack, nonché, un bilancino di precisione con il piatto di pesata ancora intriso di cocaina. In cucina, su un ripiano, i carabinieri hanno trovato una dose di cocaina nascosta in un pacchetto vuoto di sigarette e, all’interno di una caffettiera tradizionale, un involucro in carta alluminio contenente 5,25 grammi di marijuana. L’acquirente della droga è stato segnalato quale assuntore alla Prefettura, mentre il 23enne è stato posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.