Sindaco di Catania, i progressisti candidano Caserta

Il fronte progressista ha ufficializzato nella tarda serata di ieri la candidatura del docente universitario di Economia Maurizio Caserta alla poltrona di sindaco di Catania. Caserta, già nel 2013 candidato come primo cittadino con una lista civica, correrà alle Amministrative di maggio per la coalizione formata da Pd, M5S, Sinistra Italiana, Europa Verde e per i civici del forum CataniaPuò. Maurizio Caserta sarà presentato lunedì pomeriggio in piazza Giambattista Scidà durante una conferenza stampa della coalizione progressista, che in un primo tempo aveva puntato su Emiliano Abramo, poi ritiratosi.