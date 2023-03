Scovato il catanese che rubava salumi

GIARRATANA (RAGUSA) – È stato individuato e denunciato un 22enne catanese ritenuto responsabile di una serie di furti avvenuti nel centro abitato di Giarratana. I fatti risalgono all’11 gennaio quando la titolare di una nota salumeria ha segnalato un furto: di notte ignoti avevano forzato la porta d’ingresso in alluminio penetrando nel locale e portando via salumi e denaro contante per una somma complessiva di circa 2.000 euro.

Con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, i carabinieri dopo un mese di indagini hanno pizzicato il responsabile, un giovane catanese che aveva agito con due complici ancora ignoti, e che nella stessa notte aveva rubato sei catalizzatori da altrettante auto parcheggiate nelle strade di Giarratana.