Schiacciato dallo scuolabus: muore bimbo di un anno

Un bimbo di un anno e mezzo è finito sotto uno scuolabus ed è morto a causa delle gravissime ferite riportate. La tragedia è avvenuta a Casette d’Ete (Fermo), nelle Marche, poco dopo che la mamma aveva fatto salire la sorella sullo stesso mezzo. In corso indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Forse il bambino, che si trovava sul marciapiede, voleva seguire la sorella sullo scuolabus e si è mosso verso la strada proprio nel momento in cui il mezzo stava facendo retromarcia. Il piccolo è finito sotto la ruota posteriore destra del mezzo.