Oltre 3mila migranti nell’hotspot di Lampedusa

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Sono complessivamente 1.869 i migranti giunti a Lampedusa ieri, con 41 barche soccorse nelle acque antistanti l’isola o in area Sar dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Un record mai raggiunto prima d’ora. Due barchini, con a bordo 46 e 41 migranti, sono riusciti ad approdare direttamente a terra fra la spiaggia della Guitgia e una una cala vicina. Dalla mezzanotte in poi sono stati registrati altri 14 sbarchi, con circa 605 migranti. All’hotspot di contrada Imbriacola ci sono oltre 3 mila migranti. E si è rischiata un’altra tragedia al largo delle Pelagie: un barchino con 42 migranti, fra cui 5 donne ed un minore, è naufragato in acque Sar italiane. A prestare i primi soccorsi è stato un peschereccio tunisino. Quando i militari della Guardia costiera hanno raccolto l’Sos e recuperato i naufraghi, il barchino era già affondato. Diversi migranti, originari di Costa d’Avorio, Camerun e Nigeria, sono stati portati al poliambulatorio perché in forte ipotermia. I superstiti hanno riferito di essere partiti da Sfax.