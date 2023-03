Santa Marta e tangenziale, a Catania nuovi cantieri

CATANIA – Ancora cantieri a Catania. Sulla tangenziale ovest sono stati avviati i lavori di pavimentazione nel tratto compreso tra lo svincolo di Zona Industriale Nord e la connessione con la statale 114. In base all’avanzamento saranno attuati restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, mediante la chiusura alternata delle corsie di emergenza e marcia o di sorpasso. Nelle prossime settimane, invece, si procederà alla pavimentazione del tratto in prossimità della barriera di San Gregorio, tra il km 0,000 e il km 0,500, con lavorazione esclusivamente notturna.

Nello stesso tempo partoni i lavori per la realizzazione della piazza nell’area dell’ex ospedale Santa Marta. Questa mattina il dipartimento regionale Tecnico dell’assessorato alle Infrastrutture, tramite il Genio civile etneo, ha consegnato i lavori alla ditta Polis Group Srl di Paternò, che si è aggiudicata l’appalto per un importo di 862.409 euro. “Oggi abbiamo finalmente dato il via a un atteso intervento – sottolinea l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò – per valorizzare la villa settecentesca di scuola vaccariniana che, una volta ristrutturata, sarà la nuova sede della Soprintendenza per i Beni culturali”. I lavori dovranno essere completati in 350 giorni.